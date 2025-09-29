Московские врачи освоили новый стандарт экстренной медпомощи

Во всем мире отмечают День сердца и говорят о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, именно они являются одной из главных причин смертности. Так, в России около 40% летальных исходов связаны именно с проблемами с сердцем. Как московские врачи борются с этими заболеваниями, увидел корреспондент «МИР 24 Виталий Никулин.

Флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова один из шести в Москве, которые работают по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Открыл его меньше чем полгода назад мэр Москвы.

Больница Буянова одна из крупнейших в столице. Флагманский центр экстренной медицинской помощи стал ее высокотехнологичным сердцем, как здесь говорят. Система распределения «триаж, девять разнопрофильных операционных, может принять до 200 экстренных пациентов в день. Более трети из них пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Логистика отработана до секунды, унифицированный подход, самое современное оборудование, единый стандарт лечения. Это огромное достижение само по себе. Это дает надежду. Мы справляемся сейчас быстро и хорошо с тем, что еще пять лет назад казалось несбыточной мечтой.

Ежегодно в больнице имени Буянова проводится около 4,5 тысячи операций на сердце. Коронарография со стентированием коронарных артерий, диагностическая коронарография, операции при аритмии.

Надежде Бондарь 75. На операционный стол попала прямо с дачного участка. Второй инфаркт. Московские врачи провели экстренную операцию, затем пригласили пенсионерку на плановую. Сейчас в сердце у Надежды восемь стентов. Но она продолжает жить и радоваться жизни благодаря московским врачам.

«Внимание, забота, подойдут, спросят, как вы себя чувствуете. Даже операцию когда делали, доктор за компьютером наблюдал и спрашивает, как самочувствие?. Я говорю: нормально. Раз пять спросил, как самочувствие, рассказала Надежда Бондарь.

Но, как говорят сами врачи, болезни сердца остаются «убийцей номер один. Причем они «молодеют. Если пару десятилетий назад 30-летний пациент с инфарктом миокарда был нонсенсом, теперь такие уже не вызывают никакого удивления. К традиционным факторам риска: малоактивный образ жизни, ожирение, вредные привычки и наследственность, прибавился еще и хронический стресс.