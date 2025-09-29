На Урале провели сложную операцию 101-летней пациентке

В Магнитогорске врачи спасли пожилую женщину, экстренно госпитализированную с сильными болями в правой ноге. Компьютерная томография выявила у нее значительное поражение артерий конечности, из-за которого пациентке грозила ампутация ноги.

Как сообщили в региональном минздраве, с учетом почтенного возраста и сопутствующего заболевания (диабета), хирургическая операция могла привести к летальному исходу. На врачебном консилиуме было решено выполнить малоинвазивное вмешательство по восстановлению проходимости артерий. И операционная бригада рентгенохирургов с этой задачей справилась.

"Операция длилась около получаса, и все это время пациентка находилась в сознании - разговаривала с нами, - рассказал врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Иван Мамыкин. - Поначалу она жаловалась на боль в ноге, и мы даже дополнительно ее обезболили. Но как только была восстановлена проходимость в берцовой артерии, болевой синдром снизился, и пациентке стало гораздо спокойнее. А мы приступили к следующим этапам операции: выполнили ангиопластику подколенной и бедренных артерий".

По словам хирурга, столь возрастных пациенток у него не было много лет. Но к счастью, женщина 1924 года рождения хорошо перенесла операцию и была сразу переведена в обычную палату.

Еще несколько дней она будет находиться под наблюдением врачей медсанчасти, после чего ее выпишут домой.