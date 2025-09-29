В России объявлена новая пандемия

В России среди офисных сотрудников распространился синдром сухого глаза.

В России наблюдается всплеск синдрома сухого глаза, и офисные работники массово жалуются на неприятные ощущения в глазах. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Предполагается, что причиной этого стало постоянное использование гаджетов.

Как пишет источник, врачи сталкиваются с аналогичными жалобами несколько раз в день.

Известно, что пациенты чаще всего жалуются на жжение, сухость и воспаление глаз. Начальные симптомы включают легкий дискомфорт, слезотечение на ветру и усталость.

Уточняется, что основной массой жалующихся являются люди старше 40 лет, которые продолжительное время проводят за компьютером. Кроме того, на ухудшение ситуации влияют стрессы, переработки, недостаток отдыха и плохая экология.