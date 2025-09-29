Российские врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора, об этом Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Медики провели в нескольких операционных девять часов. Далее для пациента подберут терапию, чтобы организм не отторг пересаженный орган.

Мэр столицы поблагодарил врачей, чей профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции, а также пожелал скорейшего выздоровления пациенту.

