Врач объяснила, что вызывает внезапную остановку сердца

Сколько яиц можно есть в день, если человек здоров, и как меняется ситуация при повышенном холестерине, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Она также указала на "главного врага" сосудов.

Употребление одного яйца в день здоровью не навредит.

"Но если есть проблемы с сосудами, ориентируйтесь на липидограмму и рекомендации врача", - уточнила кардиолог.

Она также добавила, что гораздо важнее то, с чем человек ест тот же омлет, нежели то, сколько в нем яиц. Одно дело, если это овощи и оливковое масло, другое - жареный бекон или сосиски. Но главный момент, подчеркнула врач, в другом. По ее словам, настоящим "двигателем" атеросклероза, провоцирующим инфаркты, является хронический стресс.

"Он повышает давление, сахар, вызывает воспаление сосудов и образование тромбов. А печень сама синтезирует холестерин под действием стресса", - пишет Анна Кореневич в своем Telegram-канале.

По словам врача, страх, постоянная тревога, чувство вины (стыда, обиды), подавленная злость - самые опасные эмоции для сердца и сосудов.

Работая с эмоциями и психикой, можно снизить кортизол, что в итоге помогает привести в норму и холестерин, подытожила кардиолог.