Девушка целый год жила, не подозревая о смертельной болезни

Прежде чем обнаружить на шее большую шишку, 26-летняя девушка в течение года ощущала сильный зуд кожи. Как рассказала Джорджи Своллоу в интервью Metro, ноги и руки сильно чесались под утро. Пробуждение было особенно тяжелым. Почти каждое утро британка находилась в подавленном состоянии.

Ей не приходило в голову, что это начало опасного заболевания, так как в течение дня она чувствовала себя "как обычно". Впрочем, к зуду постепенно присоединились ночная потливость, постоянная усталость, частые простуды. К врачам она не обращалась до тех пор, пока не увидела на шее шишку. Примерно в то же время она почувствовала, что ей стало трудно дышать.

После обследования врачи позвонили ей на следующий день и сообщили о раке. Они даже не стали дожидаться для этого личной встречи, и стало понятно, что дело плохо, отметила Своллоу.

«Это была 4-я стадия лимфомы Ходжкина. Позже врачи сказали, обратись я к ним всего на неделю позже, мне бы уже не смогли помочь. Мы сразу же приступили к химиотерапии, через 24 часа. Я же чувствовала себя так, словно меня сбил товарный поезд», — поделилась британка.

Лечение она проходила в два этапа. После первого ей немного стало лучше, но затем болезнь вернулась.

«В тот момент я усвоила, что нужно наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность», — отметила Джорджи.

Положительные результаты принесла трансплантация стволовых клеток, через несколько месяцев девушка вернулась на работу.