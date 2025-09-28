Чем опасна операция по смене цвета радужки

В России приобретает популярность операция по смене цвета глаз. «Вечерняя Москва» узнала у врача-офтальмолога, специалиста по работе над цветом глаз Юлии Александровой, как проходит эта операция и чем она опасна.

По словам эксперта, у операции есть свои нюансы, и далеко не каждый цвет глаз можно кардинально изменить.

«Операция проводится с помощью лазера и подходит только для карих глаз. В ходе процедуры специалисты разрушают клетки с пигментом. Например, карие глаза могут стать более светлыми, серо-синими. Но все зависит от насыщенности оттенка. Точно предугадать результат невозможно, как и изменить его обратно», — поясняет специалист.

Кстати, такая процедура называется кератопигментация, или «татуаж роговицы», и стоит в Москве от 56 000 рублей. Этой услугой уже воспользовались многие знаменитости — например, от природы кареглазая артистка Екатерина Варнава приобрела более голубой оттенок глаз.

«У такого вмешательства есть и побочные эффекты. Например, нередко пациенты жалуются на сухость глаз, а если попадает инфекция, то может образоваться язва. У нас такую операцию делают больше по медицинским показаниям, но сейчас некоторые клиники предлагают такую услугу и без наличия на то медицинских оснований», — добавляет в беседе с «ВМ» Юлия Александрова.

Желающим изменить цвет своих глаз офтальмолог рекомендует использовать контактные линзы. Это не такой радикальный и гораздо более безопасный способ коррекции.

Прямая речь

Анастасия Ефремова, стилист, звездный имиджмейкер:

«Я встречаю среди знаменитостей тренд на смену цвета радужки глаз. Это одно из модных явлений этого года, которое набирает обороты. Сейчас в моде зеленые и голубые глаза, но интересной альтернативой могут стать очки с контрастной оправой, которые могут привлечь гораздо больше внимания к образу».

