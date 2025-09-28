Врач сообщил, в каких случаях поможет кодирование

Россия поддерживается плана Всемирной организации здравоохранения по сокращению потребления алкоголя, план действует с 2011 года. В стране за это время увеличились акцизы на алкоголь, выросла розничная цена, появились временные ограничения на покупку (с 23:00 до 8:00 действует запрет), в общественных местах спиртное употреблять стало незаконно. В четырех регионах недавно заявили об ужесточении правил продажи алкоголя.

Несмотря на это проблема все еще актуальна. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Сайно рассказала, какие меры можно применять со стороны самих потребителей и насколько они эффективны.

Самый радикальный способ борьбы с алкоголизмом — это кодирование, но оно поможет только тем, кто сам захотел менять жизнь.

Вытрезвители помогают на короткой дистанции — оказывают человеку экстренную помощь. Продолжить можно в специализированной клинике, причем важен именно комплексный подход, включающий психотерапевтическую помощь, пишет «Цензуры.нет».

Также Сайно выделяет профилактическую работу: просвещение учителей, врачей и других специалистов, чтобы они далее передавали информацию о последствиях вредных привычек своим подопечным.

Кстати, объемы потребления спирта в 2025 году немного колебались — в феврале, например, было 8,39 литра, а в марте стало больше — 8,41 литра.