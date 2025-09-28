Сколько будет россиян с лишним весом к 2030 году

Каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением к 2030 году, если не изменить отношение к здоровью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

© ТАСС

По его словам, не менее важно и психоэмоциональное здоровье. Мурашко отметил, что депрессия является «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».

Лишний вес связан минимум с 12 видами рака, он также ускоряет старение. Среди сопутствующих проблем — гипертония, диабет II типа и саркопения.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что людям, которые заедают стресс, противопоказан прием препаратов, снижающих вес, вроде Оземпика.