Неврома Мортона: что это такое и как лечить

Блогеру Валерии Чекалиной, известной в Сети под псевдонимом Лерчек, диагностировали неврому Мортона. Лерчек находится под домашним арестом из-за уголовного дела, поэтому все необходимые процедуры, которые обычно проводят в операционной, ей делали дома. Что такое неврома Мортона, опасна ли она для здоровья и как ее лечат, «Вечерняя Москва» узнала у врача-остеопата, невролога Сергея Евдокимова.

Специалист объяснил, что неврома Мортона — это фиброзное поражение подошвенного нерва, которое вызывает болезненные ощущения у пациента.

«Как правило, оно развивается на фоне перегрузки стопы. Также неврома может возникнуть после травм», — рассказал невролог.

Под перегрузкой стопы подразумевается длительное ношение неудобной обуви, в том числе на каблуке. Кроме того, к развитию невромы может привести наличие так называемой косточки на большом пальце (вальгусная деформация стопы).

«Когда есть нарушение осанки, на стопы приходится перегрузка их определенных отделов. За счет этого начинает происходить хронический воспалительный процесс», — отметил собеседник «ВМ».

В результате этого процесса начинает возникать фиброзная ткань, которая сдавливает подошвенные нервы. Образование невромы может приносить большой дискомфорт человеку, например, вызывая боль при ходьбе или онемение ног.

«В первую очередь при невроме Мортона проводится консервативное лечение. Врачи пытаются различными способами разгрузить стопу. Для этого могут применять индивидуальные стельки, ЛФК, противовоспалительные препараты», — перечислил эксперт.

Далее применяются мануальные техники, лазерная терапия или физиотерапия пораженной области.

«Если и эти меры не помогают, а симптомы нарастают и беспокоят человека, то может быть показано хирургическое вмешательство для освобождения нерва», — заключил Евдокимов.

