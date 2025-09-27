Названа редкая причина необъяснимого набора веса

В большинстве случаев появление избыточного веса связано с неправильным питанием и недостатком физической активности, однако в некоторых случаях эта проблема может быть обусловлена гормональными нарушениями, заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. Эту редкую причину необъяснимого набора веса она назвала «Ленте.ру».

Врач подчеркнула, что ситуации, когда лишний вес спровоцирован гормональными нарушениями, встречаются редко. В этом случае гормональный дисбаланс может быть обусловлен, например, опухолями надпочечников или гипофиза, из-за которых в кровь выделяется большое количество кортизола — гормона стресса.

«Хронически повышенный уровень кортизола нарушает процесс метаболизма жировой ткани, вызывая изменение распределения жировых отложений: они начинают накапливаться преимущественно в области лица, шеи, верхней части спины и в области живота, при этом верхние и нижние конечности остаются стройными», — уточнила доктор.

Также, по ее словам, значительное влияние на прибавку массы тела вследствие гормонального нарушения может оказывать и длительно нелеченый гипотиреоз — заболевание, характеризующееся сниженной функцией щитовидной железы. Еще одной причиной лишнего веса врач назвала инсулиному — редко встречающуюся опухоль поджелудочной железы, из-за которой орган начинает вырабатывать избыточное количество гормона инсулина.

При этом доктор отметила, что мнение, будто снижение выработки половых гормонов, например, тестостерона или эстрогена, провоцирует увеличение массы тела, не соответствует действительности.

Ранее эндокринолог Игорь Барселос указал мужчинам на признаки низкого уровня тестостерона. Низкий уровень этого гормона, по его словам, проявляется потерей либидо и повышенной утомляемостью.