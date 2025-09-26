Определены ключевые правила общения с больными РПП

Расстройства пищевого поведения (РПП) остаются серьезной проблемой, требующей комплексного подхода и внимательной поддержки со стороны близких. Психолог Майя Владимирова и специалисты Министерства здравоохранения отмечают, что любые неосознанные слова могут усиливать патологические проявления болезни.

По словам Владимировой, при подозрении на РПП важно вовремя обратиться к эндокринологу, неврологу и психиатру для выявления точной причины. В министерстве подчеркивают, что обязательной частью лечения является психотерапия — работа с психотерапевтом или клиническим психологом помогает корректировать когнитивные искажения, а также выявлять скрытые проблемы, включая семейные трудности и неспособность управлять эмоциями.

Эксперты отмечают, что пациенты с РПП часто сталкиваются с психологическими триггерами, связанными с едой, весом и диетами. Любые оценочные суждения или упоминания внешности могут усиливать патологические реакции, включая отказ от еды или чрезмерное переедание. Владимирова подчеркивает, что поддержка должна быть искренней, основанной на принятии и внимании к переживаниям больного.

Министерство здравоохранения напоминает, что любые признаки зависимости от пищи — от «заедания» стресса до полного отказа от еды — требуют пересмотра культуры питания и подхода к еде. Специалисты советуют близким сохранять терпение, не демонстрировать сомнения и двусмысленные формулировки, а также сопровождать разговор одобрительными фразами, признавая усилия пациента и поддерживая его эмоционально, пишет «Тульская служба новостей».

