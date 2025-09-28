Как без скандалов сменить участкового врача онлайн и в поликлинике

Если вам не нравится ваш участковый терапевт или у вас с ним возникла конфликтная ситуация, то можно его поменять. Возможно, ваши отношения скажутся на качестве получаемых вами медицинских услуг. Ведь именно участковый принимает первичные жалобы, назначает анализы и решает, когда вам нужен узкий специалист. Поэтому возможность выбрать или сменить этого врача — право пациента. Сделать это можно один раз в год, за исключением случая переезда.

© ГлагоL

При этом врач, которого вы выбрали, должен согласиться вас вести. Без этого администрация поликлиники не сможет поменять вам участкового. Начните с личной беседы с тем врачом, под чье наблюдение вы хотите перейти. Если он не против, получите его письменное заявление на имя главного врача. Приложите к нему копии паспорта и полиса ОМС и сдайте в регистратуру. Вам должны ответить в течение трех рабочих дней. Если желаемый врач отказал, можно подать заявление без указания конкретной фамилии. Тогда администрация предложит вам других свободных специалистов, поясняет «Банки.ру».

Если ни один врач в поликлинике не устраивает, вы можете сменить саму медорганизацию. Сделать это можно онлайн, через «Госуслуги». В личном кабинете найдите услугу «Прикрепление к поликлинике», выберите новое учреждение и отправьте заявление. Вам ответят в течение шести рабочих дней.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает должностным преступлением поведение врачей, которые на приемах не измеряют давление у своих пациентов, писал «ГлагоL«.