Медики «распутали» кишечный узел мужчины

Врачи Зарайской больницы успешно провели операцию 73-летнему мужчине, чьи кишечные петли оказались закручены и связаны в узел. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«В Зарайскую больницу бригадой скорой помощи был экстренно доставлен 73-летний мужчина с острыми болями в животе и симптомами кишечной непроходимости. Врачи выполнили видеолапароскопическую диагностику, которая дала возможность осмотреть брюшную полость через небольшие проколы. Увиденная картина оказалась неожиданной и крайне тревожной: все кишечные петли были закручены и связаны в тугой узел», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что при несвоевременной помощи патология могла привести к некрозу – отмиранию тканей.

«С учетом сложности выявленной патологии и невозможности провести полноценную операцию запланированным методом через небольшие проколы было принято решение о переходе к открытому методу. Так, мы распутали образовавшийся узел и восстановили нормальное положение кишечника. К счастью, благодаря своевременному обращению пациента и оперативному вмешательству функции кишечника удалось сохранить», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Павла Комарова.

В настоящее время состояние пациента стабильно, и, по словам врачей, в ближайшее время мужчина будет выписан.