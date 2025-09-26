Врачи провели операцию на пищеводе у новорожденного

Врачи перинатального центра провели операцию на пищеводе у новорождённого. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области.

По словам медиков, у малыша был неполностью сформирован пищевод, он не был соединён с желудком. Одной операцией врачи смогли помочь новорожденному: они соединили этот участок. Пока еще малыш находится в реанимации. Он чувствует себя стабильно.

Как уточнили в перинатальном центре, операция позволила снизить риск осложнений в будущем.

Всего с начала года врачи провели 14 операций новорождённым.