В России вновь проведут проект, направленный на поддержку онкобольных

Третий раз Нижний Новгород принимает у себя всероссийский проект "Химия была, но мы расстались", направленный на поддержку людей с онкологическими заболеваниями, рассказывает контент-партнер "РГ" сайт pravda-nn.ru.

© unsplash

В рамках проекта 18 нижегородцев поделились своими историями борьбы с болезнью, участвуя в фотосессии. Организаторы, в сотрудничестве с местными партнерами, стремятся интегрироваться в систему помощи онкопациентам и подчеркнуть важность общественной поддержки.

Директор по развитию проекта Гала Холодай отметила, что проект доказывает: рак - это не приговор, а истории участников служат источником вдохновения. Проект, существующий три года, использует фототерапию как метод психологической помощи и проводит фотовыставки по всей России.