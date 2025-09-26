Врачи спасли девочку с тяжелой инфекцией

В результате осложнений вирусной инфекции 13-летняя девочка из Оренбурга оказалась в критическом состоянии. У нее диагностировали фульминантный миокардит и полиорганную недостаточность, рассказали медики ОДКБ. Функция сердца резко снизилась, а печень и почки перестали работать.

Врачи Областной детской клинической больницы Оренбурга незамедлительно приступили к лечению. С помощью телемедицинских консультаций с федеральными специалистами была разработана эффективная тактика лечения и организована транспортировка пациентки в больницу.

В течение пяти суток команда врачей боролась за жизнь девочки. Они проводили переливания крови, поддерживали функции сердца и почек, лечили осложнения и осуществляли круглосуточный контроль. Девочка провела 102 часа на аппарате искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все усилия, функция сердца продолжала снижаться. Врачи приняли решение о трансплантации и срочно направили девочку в Федеральный центр имени Шумакова в Москве. Там ей установили искусственный желудочек сердца, что позволило стабилизировать ее состояние.

В настоящее время девочка готовится к выписке. Эта победа стала возможна благодаря слаженной работе региональных и федеральных специалистов, а также применению современных технологий телемедицины.