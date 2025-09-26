Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

Жителю Бразилии Луису Перильо до конца сентября врачи пересадят сразу пять органов, которые он получил от одного донора. Об этом сообщает издание Metropoles.

В 2019 году врачи обнаружили у Перильо тромбофилию. Из-за этого заболевания у него произошла закупорка кровеносных сосудов, снабжающих кишечник кровью, и, как следствие, развились серьезные осложнения: кишечная и почечная недостаточность, дефицит питательных веществ и анорексия.

В конечном итоге бразильцу, который последние два года жил в больнице, понадобилась трансплантация печени, поджелудочной железы, желудка, тонкого кишечника и почки. Подходящего донора он ждал на протяжении четырех лет. Недавно мужчине сделали первую операцию, а до конца текущего месяца врачи планируют завершить все хирургические вмешательства.

