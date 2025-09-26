Хирурги спасли мужчине шесть пальцев, отсеченных во время ремонта

Врачи Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева спасли мужчину, которому дома во время ремонта на руки упал металлический профиль и отсек семь пальцев. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

© Сетевое издание m24.ru

"Пациент самостоятельно обратился в центр, где ему оперативно провели поэтапную реплантацию. Наша команда высококвалифицированных врачей провела буквально ювелирную работу в кратчайшие сроки, чтобы спасти мужчине пальцы и сохранить их функциональность", – рассказал руководитель центра Георгий Назарян.

Первая операция, проведенная на правой руке, продолжалась 14 часов. Во время вмешательства медики выполнили остеосинтез костей при помощи спиц, а также поочередно восстановили сухожилия разгибателей и сгибателей.

На микрохирургическом этапе сшили вены и артерии, ответственные за кровоснабжение пальцев, и восстановили пальцевые нервы для возвращения чувствительности.

Уточняется, что спасти пятый палец не удалось из-за наличия дополнительных серьезных повреждений мягких тканей.

Вторая операция на левой руке заняла 10 часов. Врачи выполнили все травматологические и микрохирургические этапы, что позволило спасти второй, третий и четвертый пальцы левой кисти.

По словам Назаряна, эта история спасения уникальна, поскольку одновременная реплантация пальцев на обеих руках в медицинской практике встречается крайне редко.

"Мы провели реплантацию шести пальцев, сохранив, фактически, функциональность обеих рук. Пациенту предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет пользоваться руками в полном объеме", – прокомментировал руководитель центра.

Пациента выписали из стационара спустя 12 дней после операции. Через 6 недель ему удалят металлофиксаторы, после чего начнется этап активной реабилитации под постоянным контролем кистевого терапевта.

Ранее московские врачи в больнице Вересаева спасли 21-летнего студента с инсультом. Пациента доставили в региональный сосудистый центр менее чем через 2 часа после появления первых симптомов. Обследование выявило тромб в крупной артерии, который создавал угрозу обширного инфаркта ствола головного мозга.