В России курение вейпов снизило средний возраст мужского бесплодия

Общее число пациентов с этой проблемой за два десятилетия выросло вдвое. Такие цифры приведены в исследовании снижения мужской фертильности с участием специалистов Минздрава. В группе риска оказались представители поколения зумеров из-за употребления вейпов, малоподвижного образа жизни и стресса.

В ряде крупных столичных репродуктивных банков сообщили, что у каждого пятого мужчины плохие показатели спермограммы. Специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин подтвердил Telegram-каналу Baza рост числа пациентов с этим заболеванием в стране.