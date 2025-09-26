Эксперт описал ситуацию по заболеваемости ОРВИ в России этой осенью

Сложившаяся ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России является вполне типичной для текущего осеннего сезона. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ в РФ продолжает увеличиваться, по итогам 38-й недели зафиксировано больше 899 тыс. случаев.

"Осень традиционно характеризуется ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что вполне объяснимо - люди вернулись после летнего отдыха, начался новый учебный год, происходит формирование организованных детских коллективов в дошкольных учреждениях. В связи с этим значительно возросло число контактов, способствующее повышению циркуляции среди людей различных респираторных вирусов. Сложившаяся ситуация вполне типична для осеннего сезона", - сказал он.

Эксперт отметил, что грипп и ОРВИ могут представлять реальную опасность, в группе риска находятся маленькие дети, люди старшего возраста, беременные, пациенты с сопутствующими заболеваниями.

"Основной стратегией защиты от гриппа является вакцинация, которая предотвращает от заражения вирусами гриппа и, соответственно, от осложнений самой инфекции. В настоящее время проводится всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой привито более 16,5 млн граждан", - подчеркнул Лебедев.

По его словам, при первых симптомах респираторного заболевания нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Для определения возбудителя инфекции необходимо комплексное лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции, позволяющее врачу назначить адекватное лечение в каждом конкретном случае.