Врач указал на «мелочь», уносящую жизни

Чтобы пища нормально переваривалась, необходима соляная кислота, которая сама по себе разрушительна. Из-за инфекций, стрессов, приема некоторых лекарств защитный барьер от агрессивной среды в желудке начинает разрушаться, образуя дефект.

«Кислота начинает повреждать ткани глубже, достигая мышечного слоя. Возникает язва, которая может угрожать жизни. Иногда она проявляется внезапной резкой "кинжальной" болью, тошнотой, болями через 30-60 минут после еды», — объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Он указал и на вероятный признак перерождения язвы, когда в организме запускается злокачественный процесс. Потеря веса и отвращение к еде - очень тревожный сигнал, подчеркнул врач, требующий обращения за медицинской помощью.

Столь тяжелые последствия, как выясняется на приеме у врача, можно было бы предотвратить, вовремя обратив внимание на "мелочи". Язва желудка начинается как будто незаметно - с боли натощак. Кроме того, нельзя оставлять без внимания изжогу и чувство тяжести.