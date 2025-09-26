Как будут лечить россиян по новым клиническим рекомендациям Минздрава

Минздрав России определит порядок применения врачами клинических рекомендаций для лечения различных заболеваний, травм и состояний, которые угрожают жизни и здоровью. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в пятницу, 26 сентября. Как теперь будут работать с клиническими рекомендациями и что изменится в лечении россиян — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что изменится

Документ вносит изменения в постановление правительства от 2012 года, которое регламентирует деятельность Минздрава России. В него добавят еще один пункт в список полномочий министерства. Теперь Минздрав будет заниматься также утверждением порядка применения клинических рекомендаций.

Клинические рекомендации — это определенные правила, согласно которым врачи должны лечить пациентов. На сегодняшний день в России существует несколько сотен клинических рекомендаций для различных заболеваний, травм и состояний, которые угрожают жизни и здоровью пациента. Например, рекомендации по лечению железодефицитной анемии, ожирения у детей, мигрени у взрослых и многие другие. Этот список постоянно обновляется.

Однако напомним, что с августа 2025 года вступили в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которым своды норм, принципов и правил перестали являться обязательными для соблюдения. Это было сделано, чтобы врачи применяли более гибкий и индивидуальный подход к лечению пациентов, учитывая не только клинические рекомендации, но и индивидуальные особенности человека. Теперь, если медик отступит от прописанных алгоритмов, его не могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Как теперь будут лечить россиян

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, клинические рекомендации основаны на современных научных исследованиях. Их цель — обеспечить каждому пациенту одинаковое качество лечения вне зависимости от конкретного специалиста.

«Например, врачей учили в институте, что есть определенный список лекарственных препаратов для лечения гипертонии. Один запомнил определенные препараты, другой специалист — совершенно другие. Также у специалиста могут быть свои «любимчики» среди медикаментов. Если человек придет к нескольким врачам с одной проблемой, каждый из них может выписать ему совершенно разное лечение. Как говорится, как повезет пациенту и на кого он нарвется. А клинические рекомендации позволяют сделать лечение универсальным, они составлены на основе последних научных достижений. Теперь россияне не столкнутся со специалистом, который получил свои знания 50 лет назад в институте и лечит больных по устаревшим методикам. Также пациенты не будут зависеть от предпочтений врача. Клинические рекомендации в лечении больных — это общемировая практика», — рассказала Чернышова.

Эксперт напомнила, что клинические рекомендации — это четкий алгоритм лечения, которого должны придерживаться врачи при лечении россиян.

«Например, в клинических рекомендациях по лечению артериальной гипертонии указано, что сначала нужно предложить пациенту немедикаментозные методы лечения, такие как снижение веса, увеличение физической нагрузки, ограничение соли в рационе. В первую очередь врач обязан это все рассказать пациенту. Только потом вырабатывать тактику лечения лекарственными препаратами в зависимости от того, насколько сильно повышено артериальное давление у человека. Этот порядок четко изложен в клинических рекомендациях: как и что делать при определенных состояниях. Это логичная структура, которая основана не только на применении лекарств, но и на рекомендациях по проведению хирургических операций и алгоритмов лечения. Каждый пациент теперь получит самое адекватное лечение, а не рецепт на абсолютно неэффективный препарат, и не отправится с ним домой без реальной помощи, а также человека не залечат до смерти, выписав сразу большое количество серьезных лекарств», — объяснила собеседница «ВМ».

Специалист подчеркнула, что клинические рекомендации позволяют учитывать все индивидуальные особенности пациента и его заболевания.

«Врачи обязаны учитывать индивидуальные особенности здоровья и течения заболевания каждого пациента и корректировать его лечение, но придерживаясь тех стандартов, которые прописаны в клинических рекомендациях. Согласно им, россияне могут быть уверены, что получат самое передовое и лучшее лечение», — заверила терапевт.

С 1 сентября 2025 года в России появились профосмотры детей в возрасте шести лет для оценки их репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Приказ Минздрава о порядке прохождения медосмотров несовершеннолетними будет действовать до сентября 2031 года. Что известно об этой мере и нет ли в таких осмотрах нарушения врачебной этики — в материале «Вечерней Москвы».