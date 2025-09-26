В Роспотребнадзоре описали ситуацию с кишечными инфекциями

В Роспотребнадзоре опровергли озвученную некоторыми СМИ информацию о вспышке острых кишечных инфекций в стране. Соответствующий пост федеральная служба разместила в своем Telegram-канале 25 сентября.

По данным ведомства, число фиксируемых в течение года случаев не превышало среднемноголетнего уровня. Не отмечается роста заболеваемости ОКИ и с начала осени: за последнюю неделю она снизилась почти на 10 процентов.

Специалисты напомнили, что возбудители острых кишечных инфекций — различные микробы — могут попадать в человеческий организм вместе с водой либо через грязные руки и бытовые предметы.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости в дополнительных мерах, включая карантин или локдаун, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Ранее главный санитарный врач страны рекомендовала регионам привить детей и женщин фертильного возраста от краснухи, чтобы сформировать коллективный иммунитет.