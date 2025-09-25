Российские медики обнаружили опасную тенденцию в стране

Медики обнаружили, что от субарахноидального кровоизлияния, третьей по распространенности формы инсультов, пострадали 7,9 млн человек на глобальном уровне за последние 30 лет, причем число ежегодно выявляемых случаев этих внутричерепных кровотечений выросло на 40% - с 500 тыс. до 700 тыс. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

© unsplash

«За последние три десятилетия глобальные показатели смертности и суммарное бремя болезни от этого вида инсульта снизились более чем вдвое, но при этом абсолютное число пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями увеличилось также более чем в два раза. Этот рост достиг 105% в странах с низким уровнем развития, где абсолютное число смертей и инвалидизаций, связанных с этим заболеванием, увеличилось более чем на 50% за этот период», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые при анализе данных, собранных в ходе подготовки очередного отчета в рамках глобального здравоохранительного проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года для отслеживания трендов, влияющих на мировое здравоохранение. В эту статистику входила и информация о частоте развития субарахноидальных кровоизлияний, чем воспользовались исследователи для изучения связанных с ними трендов на мировом и региональном уровне.

Проведенный исследователями анализ выявил, что на уровне абсолютных показателей уровень ежегодной заболеваемости данной формой инсультов выросла на 40%, однако с учетом роста населения Земли общий уровень распространенности субарахноидальных инсультов на самом деле значительным образом снизился - он упал с отметки с 11,7 на 100 тыс. человек до 8,3 на 10 тыс. человек. Схожим образом уменьшилось число смертей и суммарное бремя болезни (DALY) - показатель, отражающий вклад заболеваний в развитие тяжелых нарушений здоровья.

Исследование также показало, что на уровне отдельных регионов наихудшая ситуация с частотой развития, бременем и смертями от субарахноидальных кровотечений была зафиксирована в Латинской Америке, странах Карибского бассейна, Океании и Азиатско-Тихоокеанском регионе с высоким уровнем дохода. Как отметил доцент МФТИ Сергей Владимиров, Россия занимает в этом списке средние позиции по бремени болезни, однако смертность от субарахноидальных кровотечений в нашей стране оказалась достаточно высокой.

По его словам, разрыв между этих показателями может быть связан с тем, что в нашей стране проходит относительно мало времени от постановки диагноза до летального исхода, из-за чего бремя болезни увеличивается относительно слабым образом. Как считает Владимиров, это говорит о том, что в РФ следует усилить охват населения пенсионного возраста программой мониторинга давления и улучшить анализ факторов риска. Это повысит успешность превентивной помощи, а также повысит готовность экстренной нейрохирургии, что позволит снизить смертность от субарахноидальных кровотечений.