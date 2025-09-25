В России оценили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В последние два года в России самый низкий показатель смертности от болезней системы кровообращения за все время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Российском национальном конгрессе кардиологов.

© unsplash

«Благодаря усилиям государства в течение двух лет мы удерживаем исторический минимум смертности от болезней системы кровообращения», — сказал он.

Министр обратил внимание, что за 25 лет число смертей от болезней сосудов и сердца сократилось на 34%, а за последние шесть лет умерших от них стало на 28,5 тысячи меньше. При этом более чем на 25% снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда и почти на 18% - от острого нарушения мозгового кровообращения.

По словам Мурашко, сегодня 2,5 млн пациентов, перенесшие инсульты, инфаркты, операции на сердце и сосудах получают бесплатные лекарства. При этом к 2030 году планируется охватить этой мерой поддержки большее число граждан. Ожидается, что их число вырастет почти в 2 раза.