Мурашко сообщил о количестве пациентов с повышенным холестерином

Медики выявили у каждого пятого прошедшего профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в 2024 году в России гиперхолестеринемию, в зоне риска находятся порядка 11 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Российском национальном конгрессе кардиологов.

«В 2024 году в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации гиперхолестеринемия выявлялась у каждого пятого, прошедшего обследование, а это порядка 11 млн человек в зоне риска», — сказал министр.

По его словам, качественное диспансерное наблюдение таких пациентов, включающее коррекцию модифицируемых факторов риска, контроль уровня липопротеидов - важнейший инструмент снижения заболеваемости и смертности, особенно среди лиц трудоспособного возраста.