Мужчина год страдал от опухоли легкого и попал на операционный стол

73-летний житель Нижнекамского района Татарстана был прооперирован в Республиканской клинической больнице по поводу злокачественной опухоли легкого и аневризмы аорты. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.

© РИА Новости

Вячеслав начал испытывать сильную одышку в ноябре прошлого года, мешавшую ему нормально спать. В 2019 году ему был поставлен диагноз «буллезная эмфизема легких». Обеспокоенная состоянием мужа супруга обратилась к врачам.

Ближайший врач направил мужчину в стационар, где после обследования в Нижнекамской ЦРМБ было обнаружено образование в легком. Пациенту рекомендовали обратиться к онкологу по месту жительства.

Из-за праздников Вячеслав попал к онкологу только в январе. К этому времени в легком развился абсцесс, а на аорте была выявлена аневризма.

Консилиумы в Набережных Челнах и Нижнекамске пришли к выводу, что оперативное вмешательство в их условиях невозможно, и пациента направили на консилиум в Казань, в РКБ.

В РКБ мужчину повторно обследовали и взяли биопсию для определения характера опухоли. Риск разрыва аневризмы во время операции на легком был крайне высок.

Первым этапом рентген-хирурги установили стент-графт (устройство для укрепления стенок аорты), чтобы предотвратить разрыв аневризмы. Стент-графт был подобран индивидуально. После установки стента-графта пациент находился под наблюдением в отделении сосудистой хирургии.

После получения результатов биопсии торакальные хирурги через мини-разрез удалили злокачественную опухоль, пораженные ткани и лимфоузлы.

Операция прошла успешно, и пациент быстро пошел на поправку.

Ранее сосудистые хирурги Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова спасли 73-летнего пациента с разрывом аневризмы аорты, достигшей гигантских размеров.