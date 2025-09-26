Пожилые супруги попали в больницу с подозрением на ботулизм

В Мегионе (ХМАО) в больницу попала семейная пара пенсионеров с симптомами тяжёлого пищевого отравления - по предварительным данным, причиной могло стать употребление продуктов, содержащих ботулотоксин.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО, пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. Однако источник URA.RU в сфере здравоохранения уточняет, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

Медики взяли все необходимые анализы, результаты которых пока неизвестны. Сейчас специалисты пытаются установить точную причину отравления. Существует также версия, что причиной могло стать отравление грибами.

Ботулизм — это крайне опасное заболевание, которое возникает из-за токсина, вырабатываемого бактериями. Чаще всего заражение происходит через домашние консервы, вяленую рыбу или грибы. Это редкое, но очень опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

Ранее под Новый год в ХМАО обнаружили шпроты торговой марки «За Родину», после которых с ботулизмом слегли свердловчане.

