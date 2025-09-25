Акушеры спасли ребенка, шею которого пятикратно обвила пуповина

В челябинской городской клинической больнице № 6 врачи столкнулись с редким акушерским случаем - шею новорожденного мальчика туго обвила пуповина, создавая угрозу кислородного голодания и даже удушения. К счастью, пятикратное обвитие пуповиной удалось диагностировать заранее. Малыш родился без серьезных повреждений, сообщили в челябинском минздраве.

«‎Обвитие плода пуповиной случается примерно у десяти процентов рожениц, в ней нередко запутываются малыши. Однако пятикратное обвитие вокруг шеи встречается гораздо реже и имеет высокий перинатальный риск», — пояснили в ведомстве.

По словам сопровождавшего роды акушера-гинеколога ГКБ № 6 Ольги Горбачевой, пуповина могла полностью перекрыть доступ к кислороду, привести к тяжелой асфиксии и даже смерти малыша. Эту патологию практически невозможно предвидеть заранее, но можно вовремя диагностировать и разработать верную тактику родов.

«‎Нам это удалось: акушерка Наталья Журавлева бережно и вовремя сняла самые тугие петли с шеи новорожденного», — пояснила врач.

Так в челябинской семье появился на свет второй сын. А уже через три дня маму и новорожденного выписали из больницы домой.