В ВОЗ объяснили, как можно поддержать здравоохранение страны

Страны получат дополнительные финансовые средства на поддержку здравоохранения, если повысят налоги на алкоголь, табак и сладкие напитки. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

© РИА Новости

Текст его выступления в ходе круглого стола на тему налогообложения вредных для здоровья продуктов, состоявшегося на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликовала пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что в 2025 году объем государственной помощи на цели развития "сократится, как ожидается, до 40% по сравнению с уровнем двухлетней давности". По словам главы ВОЗ, "одним из мощных инструментов" для получения недостающих ресурсов являются "налоги в пользу здравоохранения". Они позволят "предотвращать заболевания и спасать жизни путем сокращения потребления вредных продуктов", а также принесут "миллиарды долларов доходов, которые страны могут реинвестировать в здравоохранение и развитие". По мнению гендиректора, возможности, связанные с такими налогами, "используются недостаточно". ВОЗ, напомнил он, призвала государства "использовать повышение налогов для увеличения реальных цен на три вредных для здоровья продукта - табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки - как минимум на 50% к 2035 году".

Гебрейесус напомнил, что за последнее десятилетие около четверти государств - членов ВОЗ повысили налоги на табак, что "фактически увеличило цены на сигареты как минимум на 50%". В частности, Бразилия "сократила уровень курения вдвое, постоянно повышая налоги на табак". Таиланд направляет средства, полученные от налогообложения табака и алкоголя, в свой национальный фонд укрепления здоровья, а в Мексике налог на сладкие напитки "снизил потребление, одновременно значительно увеличив доходы государственного бюджета".