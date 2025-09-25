Гинеколог предупредил о рисках популярного препарата

Любовь Ерофеева, врач-гинеколог и эксперт Всемирной организации здравоохранения, подчеркнула, что приём аспирина во время беременности более опасен, чем парацетамол, из-за его способности разжижать кровь. Она рекомендовала внимательно следить за своим состоянием и избегать самолечения.

«Люди часто увлекаются аспирином, принимая его без разбора. Я бы хотела предостеречь от его использования. Аспирин не так безопасен, как может показаться, и его побочный эффект — разжижение крови — требует особой осторожности во время беременности», — отметила Ерофеева в беседе с «Радио 1».

Она также подчеркнула, что при любом недомогании во время беременности важно немедленно обратиться к врачу, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

«Даже при температуре 37 градусов беременная женщина должна связаться с врачом. Если температура поднимается до 38 градусов, врач должен посетить пациентку на дому», — заявила гинеколог.

В завершение Любовь Ерофеева пожелала всем здоровья и рекомендовала беременным женщинам сделать прививку от гриппа, чтобы избежать тяжёлых последствий вирусных заболеваний.