ФАС скорректировала цену на препарат для лечения гепатита C

Цены на препарат для лечения гепатита С снижены на 50%. Как сообщили в пресс-службе ФАС, речь идет о втором отечественном дженерике "Севальвео" в рамках международного непатентованного наименования "Глекапревир+Пибрентасвир".

Согласованные предельные отпускные цены на него снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Мавирет" на 50%.

"Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик, зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Пиглерия", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю", - отметили в ФАС.

Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал, считают в ФАС. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.