В Москве спасли 21-летнего парня, у которого случился инсульт

Столичные врачи спасли 21-летнего парня, у которого случился инсульт, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Через два часа после ухудшения состояния студента доставили в больницу Вересаева. Врачи после МРТ выявили обширное кровоизлияние в мозг. Ситуация выглядела угрожающе: парня могло почти полностью парализовать. Тем более у студента были и сопутствующие диагнозы, был риск разрыва аневризмы.

"Хирурги решили немедленно проводить тромбоэкстракцию - только так можно восстановить кровоток", - отметила Тамара Сырыгина, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Врачи удалили тромб через прокол в бедренной артерии. Студент уже через четыре часа почувствовал себя лучше. Сейчас его уже выписали из больницы.