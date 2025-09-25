Стало известно, сколько новых случаев ОРВИ выявили в России за неделю

За прошедшую неделю в России выявлено около 900 тысяч новых случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В ряде регионов школы закрывают на карантин. Параллельно продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Прививки уже сделали более 16,5 миллиона жителей страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцинировались в том числе и сотрудники телерадиокомпании «МИР». По словам медиков, это самый действенный способ защитить себя от болезни и ее особо сложного течения. Сейчас самое подходящее время для укола, так как для формирования иммунитета необходимо две-три недели. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах, которые работают практически по всей стране.

По данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости вирусными инфекциями негриппозной этиологии является типичным для осени и обусловлен возвращением детей в учебные заведения после летних каникул. Кроме того, за неделю в России было официально подтверждено 14,8 тысячи случаев COVID-19.

Ранее врач Бадма Башанкаев рассказал, как сохранить здоровье в период сезонного всплеска гриппа. По словам специалиста, есть два метода пройти рискованные периоды с минимальными последствиями. Это профилактика и вакцинация. Врач советует в любое время года мыть руки с мылом или антисептиком, регулярно дезинфицировать столы, дверные ручки и гаджеты, а также соблюдать дистанцию и этикет при общении. Кроме того, сопротивляемость организма к инфекциям повышает здоровый образ жизни. По словам врача, следует соблюдать режим дня, хорошо спать, употреблять продукты, богатые белками, витаминами и минералами, а также заниматься физической активностью.