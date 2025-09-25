Что нужно, чтобы появились наказания за пропаганду против прививок

Пропаганда против прививок является антигосударственной деятельностью, но для введения наказания для таких людей нужен запрос общества. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Депутат отметил, что решение о вакцинации себя или своего ребенка - выбор каждого человека, но пропаганда против вакцин - другое дело.

"Если вы пропагандируете отказ от прививок, то вы должны понимать, что вы занимаетесь антигосударственной деятельностью, потому что это [нарушает] безопасность нашей страны, - объяснил Леонов. - Мы ради безопасности иногда многим жертвуем, терпим какие-то вещи. <…> Пожалуйста, не вакцинируйся, тебя никто не заставляет, уголовное дело на тебя никто не заведет, штраф тебе никто не выпишет, но не надо это пропагандировать".

При этом, как подчеркнул парламентарий, "по поводу наказания для этих людей - это уже должно больше общество сформулировать".

"Потому что, конечно, депутаты готовы взять на себя ответственность, но если в обществе будет такой запрос", - сказал глава думского комитета.

Он добавил, что вакцины, как и антибиотики, "спасли человечество", и благодаря им люди могут не умирать от инфекций и "жить долго и счастливо".

Говоря о нежелании некоторых родителей вакцинировать своих детей, депутат отметил, что они сами будут отвечать за последствия своего выбора.