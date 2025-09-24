Школьница приняла смертельное заболевание за менструацию

В США 14-летняя местная жительница Лилиана Кастенда приняла гинекологический рак за первую менструацию. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Отмечается, что у школьницы началось обильное кровотечение, которое не прекращалось на протяжении долгого времени, а средства гигиены нужно было менять каждые 15 минут. Сначала врачи списали это на стресс, но благодаря настойчивости подростка все же провели обследования. У девочки диагностировали рак влагалища, причем такой его тип, который обычно встречается только после менопаузы.

Лечащий врач Кастенды Дарио Роке заявил, что в его практике это была самая молодая пациентка с данной патологией. На момент постановки диагноза опухоль уже выросла до размера мяча для гольфа. Однако химиотерапия и лучевая терапия вывели американку в ремиссию. Теперь она хочет стать медиком, чтобы помогать другим людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

