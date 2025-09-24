Эксперт оценил успехи контроля БАДов в России

Фуфломицин в прошлом? Удалось ли Минпромторгу взять под контроль БАДы в России
Генеральный директор ООО «ТрансЛит», фармэксперт Ирина Ульянова рассазала RuNews24.ru об изменениях в регулировании рынка БАД и их значение для здоровья потребителей.
«Недавно Минпромторг России анонсировал проекты, направленные на усиление контроля за производителями БАД. Введение дополнительных правил, таких как расширение системы маркировки "Честный знак", позволяет повысить прозрачность на данном рынке и улучшить качество продукции. Сейчас наведение порядка в производстве, учете и распространении дает возможность приобретать проверенные добавки», — рассказала фармэксперт Ирина Ульянова.
Важный аспект новых правил — возможность дистанционного мониторинга и выездных проверок с фото- и видеозаписью. Это значительно повышает эффективность контроля качества продуктов и позволяет исключить обман потребителей. Ульянова отмечает, что ранее рынок БАД был «завален фуфлобадами», и такие жесткие меры необходимы для защиты здоровья людей.
Согласно проекту постановления, операторы смогут аннулировать коды маркировки в случае выявления фиктивного производства или недостоверной информации. Это нововведение укрепляет ответственность производителей и создает стимулы для повышения качества продукции. Ирина Ульянова подчеркивает, что мнение и здоровье потребителей — это не просто слова, это приоритет.
«С 1 января 2026 года вступят в силу новые правила, согласно которым производители будут получать уведомления о предстоящих проверках, что обеспечивает возможность подготовиться и привести своё производство в соответствии с требованиями. Упрощенный порядок ответственности за продажу товаров с истекшим сроком годности, также намеченный к введению, станет дополнительным инструментом для защиты интересов потребителей», — пояснила эксперт.
Важно отметить и факт «переосмысления» БАД как пищевых концентратов с уходом от регулирования. Это вызывает опасения у экспертов, так как отсутствие контроля может привести к тому, что некачественные продукты вновь окажутся на рынке под другим соусом. Ульянова выражает уверенность, что сохранение системы строгого контроля именно на стадии производства и продажи БАД критично:
«Изменения в подходах к маркировке должны подготовить почву для доверия со стороны потребителей».
Таким образом, новые инициативы Минпромторга и Роспотребнадзора создают основу для более безопасного и ответственного подхода к рынку БАД в России. Установка строгих мер по контролю и внедрение новых технологий маркировки должны снизить количество некачественных и потенциально опасных товаров на полках магазинов. Как утверждает Ирина Ульянова, «чистота и прозрачность на этом рынке — залог здоровья миллионов людей». Станет ли это реальностью, покажет время, но шаги в правильном направлении уже сделаны.