Эксперт оценил успехи контроля БАДов в России

Генеральный директор ООО «ТрансЛит», фармэксперт Ирина Ульянова рассазала RuNews24.ru об изменениях в регулировании рынка БАД и их значение для здоровья потребителей.

© unsplash

«Недавно Минпромторг России анонсировал проекты, направленные на усиление контроля за производителями БАД. Введение дополнительных правил, таких как расширение системы маркировки "Честный знак", позволяет повысить прозрачность на данном рынке и улучшить качество продукции. Сейчас наведение порядка в производстве, учете и распространении дает возможность приобретать проверенные добавки», — рассказала фармэксперт Ирина Ульянова.

Важный аспект новых правил — возможность дистанционного мониторинга и выездных проверок с фото- и видеозаписью. Это значительно повышает эффективность контроля качества продуктов и позволяет исключить обман потребителей. Ульянова отмечает, что ранее рынок БАД был «завален фуфлобадами», и такие жесткие меры необходимы для защиты здоровья людей.

Согласно проекту постановления, операторы смогут аннулировать коды маркировки в случае выявления фиктивного производства или недостоверной информации. Это нововведение укрепляет ответственность производителей и создает стимулы для повышения качества продукции. Ирина Ульянова подчеркивает, что мнение и здоровье потребителей — это не просто слова, это приоритет.

«С 1 января 2026 года вступят в силу новые правила, согласно которым производители будут получать уведомления о предстоящих проверках, что обеспечивает возможность подготовиться и привести своё производство в соответствии с требованиями. Упрощенный порядок ответственности за продажу товаров с истекшим сроком годности, также намеченный к введению, станет дополнительным инструментом для защиты интересов потребителей», — пояснила эксперт.

Важно отметить и факт «переосмысления» БАД как пищевых концентратов с уходом от регулирования. Это вызывает опасения у экспертов, так как отсутствие контроля может привести к тому, что некачественные продукты вновь окажутся на рынке под другим соусом. Ульянова выражает уверенность, что сохранение системы строгого контроля именно на стадии производства и продажи БАД критично:

«Изменения в подходах к маркировке должны подготовить почву для доверия со стороны потребителей».

Таким образом, новые инициативы Минпромторга и Роспотребнадзора создают основу для более безопасного и ответственного подхода к рынку БАД в России. Установка строгих мер по контролю и внедрение новых технологий маркировки должны снизить количество некачественных и потенциально опасных товаров на полках магазинов. Как утверждает Ирина Ульянова, «чистота и прозрачность на этом рынке — залог здоровья миллионов людей». Станет ли это реальностью, покажет время, но шаги в правильном направлении уже сделаны.