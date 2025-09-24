Врач обнаружил у девушки с загаром рак кожи на месте родинки

К врачам на диспансеризацию пришла любительница бронзового загара. Врач-дерматовенеролог Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга Юлия Осинцева во время профилактического осмотра пациентки обнаружила признаки меланомы — опасной формы рака кожи. Благодаря профессиональной внимательности и своевременной диагностике удалось спасти здоровье женщины, сообщили в региональном минздраве.

Пациентка обратилась в поликлинику на профосмотр и по собственной инициативе проконсультировалась с дерматологом по поводу состояния кожи. Врач обратила внимание на одну из родинок с неровными краями и неоднородной пигментацией, что вызвало подозрения на злокачественный процесс.

Для детального изучения новообразования был использован дерматоскоп, после чего специалисты взяли образец ткани для гистологического исследования. Анализы подтвердили диагноз — меланома, одна из самых опасных и смертоносных форм рака кожи.

«Ключевым фактором в успехе лечения стала своевременность. Меланома была выявлена на ранней стадии, когда болезнь хорошо поддаётся терапии. Благодаря этому проведено малотравматичное хирургическое вмешательство», — рассказала Юлия Осинцева.

Пациентка успешно прошла лечение в Свердловском областном онкологическом диспансере без осложнений и рисков рецидива. В настоящее время врачи продолжают наблюдение за её состоянием, и жизни женщины уже ничто не угрожает.

