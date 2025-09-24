Главврач объяснил параллельный прием пациентов двумя терапевтами

В одной из городских поликлиник Красноярска прием пациентов врачами-терапевтами ведется сразу двумя специалистами в одном кабинете. В поликлинике объяснили это как "временную вынужденную меру" и соблюдение требования законодательства о наставничестве.

О спорной ситуации рассказали пациенты поликлиники. Они сообщили местной прессе, что записавшись к врачу-терапевту на прием, приходят в назначенное время в кабинет, а там прием ведут сразу два врача. Разговаривают с больными, собирают анамнез и так далее.

Главный врач поликлиники вынужден был объяснить, что происходит. В поликлинику после окончания медицинского ВУЗа пришли работать молодые специалисты, и к ним прикрепили более опытных врачей со стажем в качестве наставников. Дескать, прием идет под их присмотром. Вторая причина - по два врача принимают в одном кабинете из-за отсутствия свободных помещений.

У пациентов есть возможность попросить "вторую пару врач-пациент" выйти из кабинета, если нужна приватность. Кроме того, во всех кабинетах есть ширма, - подчеркнул руководитель поликлиники.

В принципе, примеры одновременной работы врачей с несколькими пациентами параллельно бывают - например, эта практика распространена в стоматологических отделениях. Но в таких случаях общение врача с больным ограничено узкой темой.

Насколько подобная организация работы участковых терапевтов соответствует нормативной базе? Каким образом в таких условиях сохраняются конфиденциальность и соблюдение правила о врачебной тайне?

"РГ" отправила запрос по этому кейсу в Минздрав России с просьбой внести ясность.