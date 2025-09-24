Что может грозить за рекомендацию лекарства в чате

Доцент кафедры медицинского права, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. Кутафина Анастасия Рагулина в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщила, что за рекомендацию лекарства в чатах может грозить уголовная ответственность по ст.235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности».

«На законодательном уровне нет прямого запрета на отправку в родительские чаты какой-либо информации о медицинских препаратах. Но в случае дачи советов по лечению или применению каких-либо препаратов нужно быть готовыми, что за это могут привлечь. Статья предполагает штрафы, исправительные работы и лишение свободы на срок до 3 лет в зависимости от тяжести последствий такого совета. «Советчик» по факту осуществляет незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность», - объяснила юрист.

По словам собеседницы агентства, уголовная ответственность наступает только в том случае, если совет привел к причинению по неосторожности вреда здоровью любой тяжести или смерти. Разницы между тем, какой именно препарат советуется, нет - всегда остается опасность развития побочных эффектов. Если человек пишет просто о своем опыте лечения, то за это ответственность вряд ли наступит.