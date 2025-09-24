Женщина с пересаженным сердцем впервые стала матерью

В перинатальном центре больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова врачи помогли стать мамой женщине, которая ранее перенесла трансплантацию сердца. Это крайне редкое событие в медицинской практике: известно о менее 100 таких случаев во всем мире, а в России их зафиксировано всего несколько. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем развивать столичную медицину, чтобы каждая женщина могла с уверенностью смотреть в будущее и планировать материнство, зная, что она всегда может рассчитывать на качественное медицинское сопровождение. Благодаря созданию мощнейшего каркаса акушерско-гинекологической службы наши врачи спасают беременных пациенток и новорожденных даже в самых сложных и редких случаях. Так, в перинатальном центре больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько. Беременная пациентка обратилась к специалистам с жалобами на ухудшение самочувствия, медики тщательно ее обследовали и выявили целый ряд заболеваний, в том числе, нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность. Роды начались преждевременно, на 35-й неделе, однако прошли успешно. Благодаря работе многопрофильной команды врачей осложнений удалось избежать. После того, как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", - сообщила Анастасия Ракова.

В июле 2025 года беременная пациентка обратилась в перинатальный центр ГКБ № 67 с жалобами на ухудшение самочувствия при физических нагрузках. Это был не первый ее визит: ранее она уже проходила здесь лечение из-за угрозы преждевременных родов. Сложность ее случая заключалась в том, что несколько лет назад у нее диагностировали серьезное генетическое заболевание - гипертрофическую кардиомиопатию. Оно вызывает нарушения кровообращения, из-за него и потребовалась пересадка сердца.

После тщательных обследований врачи перинатального центра также выявили анемию, вызванную дефицитом железа, нарушения сердечного ритма и работы мышц опорно-двигательного аппарата, повышенное артериальное давление на фоне беременности, хроническую сердечную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

Чтобы продумать самую эффективную тактику ведения беременности, сотрудники дистанционного координационного центра организовали междисциплинарный консилиум. По его итогам врачи приняли решение пролонгировать беременность. Будущая мама находилась под наблюдением в отделении патологии беременности, роды начались преждевременно, на 35-й неделе командой опытных специалистов разного профиля была проведена операция кесарева сечения, и на свет появилась маленькая девочка. Маму на третьи сутки выписали домой, а малышку перевели в специальное отделение. Врачи перинатального центра следили за состоянием новорожденной. Сейчас мама и девочка наблюдаются амбулаторно.