Онищенко рассказал об уровне заболеваемости коронавирусом в России

С приходом осени отмечен подъем заболеваемости респираторными заболеваниями. Академик РАН Геннадий Онищенко назвал последние данные по выявленным случаям коронавирусной инфекции.

В России и по всему миру растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. В России эпидобстановку, в том числе по коронавирусу, академик РАН Геннадий Онищенко считает стабильной.

В ходе брифинга на тему ковид и гриппа эксперт заявил, что на сегодняшний день ситуация вокруг COVID, в том числе новых штаммов, нагнетается необъективно.

В качестве доказательства стабильной ситуации по коронавирусу по всему миру он привел медицинские данные.

«Из 48 тыс. тестирований по всему миру лишь 3,1 тыс. дали положительный результат», - приводит слова Онищенко NEWS.ru.

