Врачи спасли ребенка с разрушенным сердцем

Новосибирские хирурги спасли мальчика из Киргизии от последствий инфекционного эндокардита. Экстренное хирургическое вмешательство длилось 10 часов!

"Объединенная бригада детских и взрослых кардиохирургов выполнила 10‑летнему ребенку сразу три высокотехнологичных операции: аорто‑коронарное шунтирование, реконструкцию корня аорты и пластику трикуспидального клапана", - рассказали в Центре Мешалкина.

Малыш появился на свет с врожденным пороком сердца. В прошлом году он перенес уникальную операцию по методу Озаки. В одной из стран СНГ ему заменили патологически утолщенные створки аортального клапана на новые. Их создавали из перикарда самого пациента.

Однако спустя полгода после процедуры у мальчика начала подниматься температура. Его неоднократно осматривали врачи разных специальностей, но причину такого состояния понять не могли. Ребенку назначали антибиотки и другие лекарства, но температура не проходила.

Родители привезли мальчика в Центр Мешалкина спустя девять месяцев безрезультатных попыток лечения в критическом состоянии - с температурой около 40 градусов. При обследовании у него обнаружили огромную аневризму корня аорты. А протезированные створки клапана были разрушены инфекцией.

"Объем левого желудочка превышал норму в три раза - сердце практически теряло способность сокращаться, - говорит сердечно‑сосудистый хирург, доктор медицинских наук Илья Сойнов. - Более того, на КТ мы не увидели правую коронарную артерию. Это означало, что расширенная аорта буквально задавила жизненно важный сосуд, питающий сердечную мышцу".

Врачи диагностировали инфекционный эндокардит. Это опасное осложнение, возникающее после операций на клапанах сердца. Мальчику грозил инфаркт миокарда и летальный исход. Инфекция прогрессировала стремительно. Юного пациента стабилизировали и доставили в операционную.

Только во время хирургического вмешательства стал понятен весь масштаб катастрофы. Сердце ребенка было практически разрушено.

"Корень аорты вместе с клапанными створками и устьем одной из коронарных артерий буквально расплавились под действием инфекции, - объясняют кардиохирурги. - Кровяной массив, который на снимках приняли за аневризму, удерживался только за счет плотных спаек".

Сложнейшая и рискованная операция длилась 10 часов. Сначала хирурги удалили все пораженные ткани и вскрыли абсцессы. Затем к процессу подключились детские кардиохирурги. Они заменили аортальный клапан биологическим донорским протезом. Но попытки восстановить одну из коронарных артерий оказались безуспешными. Она была деформирована и не функционировала.

Оставался один способ спасти мальчика – выполнить аорто-коронарное шунтирование. В операционную пригласили доктора медицинских наук Дмитрия Сироту. Это один из самых опытных специалистов по выполнению таких вмешательств у взрослых пациентов. В первые в своей практике он выполнил шунтирование ребенку такого возраста.

В ходе операции период полной остановки сердца составил 200 минут. Мальчику перелили значительный объем крови. Пять дней он находился в реанимации.

"Однако после тяжелого вмешательства не было зафиксировано ни неврологических нарушений, ни повреждения внутренних органов", - констатируют врачи.

Ребенок быстро пошел на поправку. А подобранная антибактериальная терапия позволила окончательно победить инфекцию.

Спустя три недели мальчик вместе в родителями вернулся домой в Киргизию - под наблюдение специалистов.