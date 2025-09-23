В Британии женщина потеряла контроль над правой половиной тела после неудачного зевка

Клопс.Ru

Жительница Великобритании Хейли Блэк получила травму после зевка. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина увидела, как её дочь зевает, и инстинктивно повторила действие, после чего почувствовала боль. Её доставили в больницу с параличом правой половины тела. Врачи диагностировали у пациентки смещение шейных позвонков.

Экстренная операция завершилась успешно. Сейчас Хейли Блэк регулярно принимает обезболивающие, но не может вернуться к работе.