Женщина потеряла контроль над правой половиной тела после неудачного зевка

Жительница Великобритании Хейли Блэк получила травму после зевка. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина увидела, как её дочь зевает, и инстинктивно повторила действие, после чего почувствовала боль. Её доставили в больницу с параличом правой половины тела. Врачи диагностировали у пациентки смещение шейных позвонков.

Экстренная операция завершилась успешно. Сейчас Хейли Блэк регулярно принимает обезболивающие, но не может вернуться к работе.