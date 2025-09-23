На основе каких исследований Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом

Говоря о связи между парацетамолом и аутизмом, Дональд Трамп опирался на свежий обзор групп Гарварда и Маунт-Синай, вышедший 14 августа 2025 года. Авторы заявили: у детей матерей, подвергавшихся воздействию парацетамола, чаще диагностируются нарушения нейроразвития. Об этом «Газете.Ru» рассказала научный сотрудник МЭГ-Центра МГППУ, председатель профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков Татьяна Овсянникова.

Статья была опубликована в портфеле журналов авторитетного издания Nature. Результаты основаны на данных ранее опубликованных экспериментальных исследований.

Авторы утверждают: ацетаминофен (парацетамол) свободно проникает через плацентарный барьер. После приема концентрация вещества в кровообращении плода и матери концентрация вещества быстро становится схожей.

По словам авторов статьи, развивающийся мозг очень восприимчив к повреждающему окислительному стрессу, поскольку он быстро растет и созревает, и требует значительного энергетического обмена. В экспериментах на животных пренатальное воздействие ацетаминофена увеличивало маркеры окислительного стресса в мозге плода и повышало риск дефицитов нейроразвития.

Однако Овсянникова уточняет, что связь в обзоре между приемом парацетамола беременными и появлением у них детей с аутизмом не доказана. Есть научные статьи, в которых эта связь размывается.

«Примером выступает сиблинговый анализ в Швеции (2,5 млн детей; JAMA, 2024). В нем связь аутизма и парацетамола исчезает, что указывает на наличие конфаундинга, – переменной, искажающей результаты исследования, – а не на причинность», — рассказала «Газете.Ru» Овсянникова.

Эксперт добавила, что в США профильные организации по-прежнему считают ацетаминофен одним из немногих допустимых анальгетиков при беременности.

«На сегодня нет доказательства причинной связи ацетаминофена и аутизма. При высокой температуре риск гипертермии для плода доказан — жаропонижение оправдано», – заключила Овсянникова.

