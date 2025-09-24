Ученый оценил связь парацетамола с развитием аутизма

Безопасность приема парацетамола беременными подтверждается многочисленными исследованиями, достоверных доказательств его воздействия на развитие аутизма при беременности не обнаружено. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии медицинского института РУДН Ольга Бутранова.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США будет информировать о том, что употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он отметил, что около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тыс. детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос: теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

«В целом, основываясь на доступных на сегодняшний день фактах, можно утверждать, что достоверные данные, указывающие на опасность использования парацетамола в терапевтической дозе у беременных женщин, отсутствуют», — сказала Бутранова.

Она пояснила, что заявление Трампа можно считать следствием недавней публикации, представившей результаты систематического обзора исследований, посвященных оценке связи между пренатальным воздействием парацетамола и расстройствами нервной системы и связанной с ними симптоматикой у детей.

«Коллектив американских авторов нашел всего 46 исследований, посвященных данной проблеме. Из них расстройства аутистического спектра рассматривались лишь в восьми. Данная работа не показала расчета отношения шансов или рисков развития расстройств аутистического спектра при приеме парацетамола, она лишь показала, что качество шести из восьми включенных в анализ исследований было относительно высоким, а риск ошибки - не высоким», — указала Бутранова.

По ее словам, считать полученные авторами результаты доказательствами высокого уровня нельзя, требуется проведение метаанализов, которые бы смогли показать реальную величину увеличения риска развития аутизма у детей при приеме их матерями парацетамола во время беременности.

Без парацетамола будет хуже

Бутранова также привела в пример и другие исследования, результаты которых показали, что внутриутробное воздействие парацетамола было связано с повышением риска развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей на 34%.

«Интерпретация этих данных ограничена тем фактом, что треть включенных в анализ исследований имела низкий или очень низкий уровень качества. В целом, безопасность приема парацетамола в терапевтической дозе при беременности подтверждается большим количеством проведенных исследований», — сказала эксперт.

По словам спикера, есть также исследования о влиянии парацетамола на снижение риска низкой массы тела при рождении.

«В 2022 году вышел метаанализ, посвященный оценке влияния приема парацетамола во время беременности на риск преждевременных родов и низкой массы тела при рождении. Всего было проанализировано шесть исследований: четыре когортных и два исследования "случай-контроль". Авторы обнаружили, что риск преждевременных родов парацетамол практически не изменял: снижение риска на 3% по сравнению с теми, кто не получал парацетамол, а риск низкой массы тела при рождении, наоборот, уменьшал на 35%. Оценка приема парацетамола в третьем триместре не выявила отрицательного влияния на исходы беременности», — пояснила Бутранова.

Она отметила, что парацетамол сегодня является практически единственным препаратом для безопасного купирования лихорадки у беременных.

«Если отказаться от его применения, то можно столкнуться с большим числом отрицательных последствий как для матери, так и для плода, которые могут привести, в том числе и к летальному исходу в близкой перспективе», — сказала ученая.

Бутранова подчеркнула, что важным аспектом безопасности фармакотерапии беременных женщин является назначение любых препаратов исключительно под врачебным контролем, а оценка риска и пользы проводится в каждом конкретном случае, формируемая врачом тактика направлена на достижение максимальной пользы как для матери, так и для будущего ребенка.