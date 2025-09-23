Гинцбург сообщил, когда начнется лечение пациентов вакциной от рака

Российские ученые готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к лечению пациентов мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, которого цитирует ТАСС.

По словам Гинцбурга, все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав.

Ученый надеется, что в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и его институт получат разрешение на производство первых видов вакцин против меланомы.

Группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены, добавил Гинцбург.

Ранее директор НИЦ отмечал, что отечественной вакциной интересуются другие страны.

Напомним, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в начале сентября сообщила, что российская вакцина против рака готова к применению, ее доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность.

Отметим, разработанная российскими учеными вакцина создается по личным генетическим данным отдельно взятого человека, поэтому ее можно применять только у этого больного. Исследования вакцины длились несколько лет, последние три года продолжались регламентированные доклинические исследования.

Результаты исследований показали, что вакцина способствует уменьшению размеров опухоли и замедлению ее роста - в зависимости от особенностей на 60-80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости.

Медики планируют применять вакцину против колоректального рака, некоторых видов меланомы и против глиобластомы.