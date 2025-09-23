Названа ключевая задача Минздрава

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился к участникам конгресса «Профессия и здоровье» в Красноярске. В своем приветствии он акцентировал важность перехода к проактивной работе с факторами риска на производстве. Одновременно с этим поступила информация о возможном расширении Национального календаря прививок.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 23 сентября выступил с обращением к делегатам XVIII Российского национального конгресса «Профессия и здоровье», который проходит в Красноярске. В своем послании министр подчеркнул, что главной задачей мероприятия является выработка решений, нацеленных на профилактику профессиональных заболеваний и снижение связанной с ними смертности.

Мурашко отметил, что, помимо постоянного контроля условий труда и повышения доступности медпомощи, критически важен переход на опережающую модель управления рисками для здоровья сотрудников. Он сообщил, что в настоящее время 35% из 73,6 млн трудящихся в стране работают во вредных или опасных условиях. Совершенствование этой системы, как уточняется, входит в число приоритетных национальных целей.

В тот же день председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов анонсировал возможное расширение перечня бесплатных вакцин для граждан РФ. В частности, рассматривается вопрос о включении в Национальный календарь прививок от менингококковой инфекции.

