Хирурги помогли россиянину, у которого было десять вывихов плеча за год

Медики из Кузбасса спасли молодого беловчанина от многолетних страданий, вызванных болью в плече.

Врачи из Прокопьевска помогли 18-летнему парню из Белова, которого долгое время мучила боль в плече из-за полученной ранее травмы. Любое неловкое движение могло привести к очередному вывиху.

Осмотрев юношу, специалисты диагностировали значительное повреждение мягких тканей вокруг сустава, осложненное деформацией кости из-за частых вывихов.

Как сообщили в пресс-службе Прокопьевске городской больницы, травматолог использовал две специальные техники во время операции, чтобы восстановить поврежденную часть сустава и зафиксировать ее на месте с помощью специальных креплений, Операция прошла успешно.